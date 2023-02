Energieleveranciers gaan hun klanten zelf contacteren met voorstel over voorschot

Nu de energieprijzen weer in dalende lijn gaan, zullen stroomleveranciers zelf klanten die een te hoge voorschotfactuur betalen een concreet voorstel doen om het bedrag aan te passen. In sommige gevallen kan het om honderden euro’s gaan.

Klanten van Engie kregen deze week een in een nieuwsbrief, waarin ze opgeroepen worden om te bekijken of ze geen te hoge voorschotten betalen. Maar Engie gaat nog verder: wie te veel betaalt, mag binnenkort een telefoontje van de leverancier verwachten. “Alle klanten voor wie een voorschotaanpassing mogelijk is, zullen we de komende weken contacteren met een nieuw en concreet voorstel”, zegt Anne-Sophie Hugé van Engie. “Dat deden we nu eigenlijk ook al via onze mailings”, zegt ze.

Ook de andere leveranciers hebben plannen in die richting. Luminus en Eneco zullen klanten die zelf nog geen aanpassing deden, zo snel mogelijk zelf een voorstel doen. Ook TotalEnergies en Mega doet al het nodige om klanten met geen te hoge voorschotfactuur op te zadelen om nadien dan een deel te moeten terugbetalen. Dat is nieuw, want in januari klonk het nog dat leveranciers zelf geen voorstellen zouden doen om de lagere prijzen om te zetten in lagere voorschotten.

De nieuwe strategie komt na een protocol dat Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) afsloten met de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG). Dat protocol is twee jaar geldig en heeft als doel energiebudget van de consument onder controle te houden.

“Concreet wil dat zeggen dat energieleveranciers drie keer per jaar automatisch zullen controleren of het voorschotbedrag van hun klanten die een variabel contract afsloten, nog wel in lijn ligt met de actuele prijzen en hun verbruik. Daarnaast zullen ze zo snel mogelijk de voorschotfacturen scannen van al wie een variabel contract heeft afgesloten tussen augustus en oktober 2022, toen de prijzen het hoogst waren. Als er grote verschillen zijn met de prognose van de eindfactuur, zal de klant een voorstel krijgen om zijn voorschotten aan te passen”, zegt Stéphane Bocque van FEBEG.

Dat zal in de meeste gevallen een verlaging van het voorschot zijn. Maar in sommige gevallen is ook een verhoging mogelijk, als de gezinssituatie bijvoorbeeld gewijzigd is.

Klanten met een variabel contract bij wie blijkt dat de voorschotfactuur in de lijn van de verwachtingen ligt – die dus niet te veel of te weinig voorschot betalen – zullen uiteraard niet verwittigd worden.

Geen reden om het af te wijzen

Laat het duidelijk zijn, benadrukt Stéphane Bocque van FEBEG nog, de klant zal altijd zelf kunnen beslissen of hij op het voorstel van zijn energieleverancier in gaat of niet.

Energiespecialist Ronnie Belmans (KU Leuven/Energyville) ziet alvast geen reden om het voorstel af te wijzen. “De prijzen zijn weer gedaald en zullen volgens mij niet snel weer fors stijgen. Als de energieleveranciers zelf met zulke voorstellen komen, zullen ze wel weten waarom. Als bij de eindafrekening blijkt dat ze hopen geld moeten terugbetalen, zal daar ongetwijfeld kritiek op komen. En dat hebben ze liever niet. Voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met de tools om een voorschot zelf te berekenen, is het alleszins handig dat de energieleverancier dat nu in hun plaats zal doen.”