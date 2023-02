Na 119 dagen bankzitten moet Guillaume Hubert KV Oostende van degradatie behoeden: “Nog negen matchen om onze situatie recht te trekken”

Vorig seizoen moest hij na de winterstop plaatsruimen voor Kjell Scherpen, nu was Dillon Phillips de boosdoener. En dat ondanks het feit dat Hubert eigenlijk twee keer sterk bezig was. Maar Scherpen en Phillips waren transfers en moesten dus ooit een kans krijgen. “Evident is dat niet”, weet Hubert. “Na die 1-6 tegen Union werd ik door Yves (Vanderhaeghe, red.) uit het doel gehaald, terwijl ik nochtans aan een goed seizoen bezig was. Of ik een uitleg gekregen heb? Ja, maar daar ging ik niet volledig mee akkoord. Soit: ik heb de beslissing altijd gerespecteerd. Ik ben ook geen mens die dan een gesprek eist met de coach. Daar ben je toch niet veel mee. Sinds ik mijn basisplaats verloor, ben ik altijd hard blijven werken. Je best doen op training en er staan wanneer de coach je nodig heeft: meer kan je niet doen.” En dat loonde: na 119 dagen haalde Thalhammer hem van onder het stof. “We konden zijn lengte gebruiken, want Zulte Waregem dropt veel ballen in de zestien”, legde de Oostenrijker uit na de match tegen Essevee.

De comeback van Hubert leverde KV Oostende een puntje op, maar goed nieuws was dat niet. “Eigenlijk was dit opnieuw zo’n zespuntenmatch die we moesten winnen”, zucht Hubert. “Een punt is niet genoeg. We hoorden nadien dat KV Kortrijk won op Standard, en dan heb je een heel slechte zaak gedaan.” Maar volgens de Luikenaar zijn de teerlingen nog niet gegooid. “Alles kan nog. Met Cercle Brugge hebben we tien speeldagen voor het einde ooit eens een achterstand van negen punten opgehaald en zo de degradatie vermeden. Je gaat mij niet horen zeggen dat zes punten achterstand ombuigen een makkie is. Maar als we er niet in geloven, kunnen we wel thuisblijven. Het kan zo snel draaien in het voetbal. Vergeet niet dat we nog in Eupen spelen, onder andere.”

Verliezen uit den boze

Maar eerst Charleroi nu zaterdag, zijn ex-ploeg. Een nieuwe verliesbeurt is absoluut uit den boze om de waterkans op het behoud gaaf te houden. Hubert is alvast klaar om zijn duit in het zakje te doen. “Natuurlijk heb ik een goed gevoel nu ik opnieuw tussen de palen sta”, knikt hij. “Ik heb moeilijke maanden gekend. Twee dagen voor de match in Waregem vertelde de coach mij dat ik zou spelen. Het resultaat van mijn inzet op training, denk ik dan.” Aan de goalie en zijn ploegmaats om de Diaz Arena eindelijk nog eens te laten vieren. “De sfeer in de groep zit nog steeds goed. We voeren vaak goede gesprekken om iedereen mee aan boord te krijgen. Enkel wanneer we aan hetzelfde zeel trekken, kunnen we succesvol zijn. We hebben nog negen matchen om onze situatie recht te trekken.”