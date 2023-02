China viert “grote en beslissende overwinning” na loslaten zerocovidbeleid

Begin december gingen in China de zeer strikte anticoronamaatregelen op de schop, wat leidde tot een felle toename van het aantal besmettingen. Verschillende landen voerden snel sancties in tegen reizigers uit China uit vrees voor het ontstaan en de verspreiding van nieuwe varianten.

In eerste instantie lagen de ziekenhuizen en crematoria van de grote steden overvol. Al is de werkelijke omvang van de epidemie moeilijk in kaart te brengen doordat de officiële cijfers maar een fractie van het reële aantal weerspiegelen.

Toch zijn er voorzichtige signalen dat de coronagolf stilaan over haar hoogtepunt heen is. Het Chinese bureau voor gezondheidscontrole verklaarde woensdag dat het aantal personen die met COVID in het ziekenhuis werden opgenomen, sinds begin januari met meer dan 98 procent is afgenomen.

Een vergadering van het Permanent Comité van het Politbureau heeft donderdag onderstreept dat China “een wonder in de geschiedenis van de mensheid heeft gecreëerd doordat een dichtbevolkt land met succes een wijdverspreide epidemie te boven is gekomen”.

“In relatief korte tijd hebben we een soepele overgang bereikt in de preventie en bestrijding van epidemieën”, klopte de vergadering waarbij ook de Chinese president Xi Jinping aanschoof, zich op de borst, zo bericht het officiële persagentschap Xinhua.

Meer dan 200 miljoen personen werden verzorgd voor COVID, waarvan er 800.000 erg aan toe waren. Maar de situatie gaat nu “de goede kant” op, klinkt het.