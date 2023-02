Slachtoffers van huiselijk geweld in Frankrijk krijgen voortaan noodhulp

Tienduizenden mensen, vooral vrouwen, zijn jaarlijks het slachtoffer van huiselijk geweld in Frankrijk. Het parlement heeft donderdag een tekst aangenomen die voorziet in financiële noodhulp om hen in staat te stellen hun huis te verlaten. De tekst gaat naar de kern van de zaak want financiële afhankelijkheid is een van de grootste obstakels voor veel slachtoffers.