Oud-eigenaar van ‘wonderpaard’ Totilas mag zijn sperma niet verkopen, beslist rechter

In december 2020 overleed het wereldberoemde dressuurpaard en ‘wonderdekhengst’ Totilas, ook wel Toto. Sindsdien ruziën Visser en nieuwe eigenaar, Paul Schockemöhle, over het wie het recht heeft het sperma van het dier te verkopen.

Schockemöhle kocht Totilas, die de Nederlandse ruiter Edward Gal vele successen opleverde, in 2010 van Visser voor 9,5 miljoen euro. Dat spraken beide partijen af in een mondelinge overeenkomst.

Kort na het overlijden van Totilas probeerde oud-eigenaar Visser staaltjes van zijn sperma via een derde partij te verkopen op het internet. Maar door het gebrek aan papierwerk was het onduidelijk of hij dat recht had. Volgens het Duitse bedrijf hadden alleen zij het recht om met de hengst te fokken en zijn sperma te verkopen. Visser weigerde echter de overgebleven stalen sperma aan hen door te verkopen, met meerdere juridische procedures in zowel Nederland als Duitsland als gevolg.

Na twee verloren rechtszaken in Duitsland, heeft nu ook een Nederlandse rechter in het nadeel van Visser beslist. Enkel Schockemöhle mag sperma van het legendarische paard verkopen.