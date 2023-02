Moldavisch parlement bekrachtigt regering van nieuwe premier Dorin Recean

Het Moldavische parlement heeft donderdag de regering van de nieuwe, pro-Europese premier Dorin Recean goedgekeurd. De vorige regeringsleider, Natalia Gavrilita, diende vrijdag na achttien maanden haar ontslag in. Zij verwees naar “een gebrek aan steun en vertrouwen in het land”.

De 48-jarige Recean, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken en presidentieel adviseur op het gebied van Defensie, werd aangesteld om haar op te volgen. Hij koos voor continuïteit en behield het merendeel van het team van Gavrilita. Het parlement sprak zijn vertrouwen voor het kabinet uit met 62 stemmen op 101, de overige parlementsleden onthielden zich.

De nieuwe regering zal zich moeten inspannen om de hervormingen die door de president zijn beloofd met oog op toetreding tot de Europese Unie, uit te voeren. Het statuut van kandidaat-lidstaat is Moldavië in juni toegekend. Chisinau staat voor heel wat uitdagingen, vooral op het vlak van veiligheid en energie.

Terwijl de debatten in het parlement aan de gang waren, ontdekte de grenspolitie in het noorden van het land raketpuin “afkomstig van Russische luchtaanvallen” tegen buurland Oekraïne. Dat bleek uit een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is al het vierde gelijkaardige incident in Moldavië sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen.

Vrees Russische staatsgreep

De Moldavische president Maia Sandu zei maandag nog een Russische staatsgreep te vrezen. Daarvoor baseerde ze zich op door Oekraïne onderschepte documenten. Vermomd als volksprotest zou Moskou gewelddadige rellen en aanvallen op Moldavische overheidsinstellingen willen organiseren, verklaarde ze in lokale media.

Rusland heeft traditioneel veel invloed in de voormalige Sovjet-Republiek, vooral in de afvallige regio Transnistrië, waar sinds de jaren negentig Russische soldaten zijn gestationeerd. “Het is belangrijk dat we stappen blijven ondernemen om de terugtrekking van Russische troepen te waarborgen. De zone moet worden gedemilitariseerd”, benadrukte Recean.

Sinds de Russische inval in Oekraïne ontving Moldavië, een klein land met 2,6 miljoen inwoners, steeds minder leveringen door het Russische gasbedrijf Gazprom. Na Russische aanvallen op Oekraïense energielocaties werd het land bovendien geconfronteerd met massale stroomonderbrekingen.