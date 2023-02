Voedingsmultinational Nestlé is zoekende. In het laatste kwartaal van vorig jaar verhoogde het bedrijf, dat onder meer Kitkat en Nespresso op de markt brengt, zijn prijzen met zo’n 10 procent. Gevolg: minder verkoop en een daling in de winst. En toch wil Nestlé zijn producten komend jaar nog duurder maken. Een bizarre strategie of een logische keuze?