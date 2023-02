Ongeneeslijk zieke Jeanette (71) wil nog één keer de zee zien: “Om de golven te zien. Haar glimlach zei meer dan 1.000 woorden”

Middelkerke was de plaats waar Jeanette vroeger altijd met vakantie kwam, en mooie vakantieherinneringen verzamelde. “Al van toen haar dochter nog klein was, gingen Jeanette en haar gezin meerdere keren per jaar naar Middelkerke”, zegt de Limburgse vzw Wens Ambulancezorg, die de wens mogelijk maakte.

Jeanette ligt al tien weken in het ziekenhuis. Het was haar grote wens om nog één keer de zee te zien, en het appartementsgebouw waar ze vroeger altijd verbleef. “Ze liet er haar hondje uit op de dijk, en met haar man had ze plekjes waar ze vaak gingen eten.” Maar omwille van haar toestand, leek dat lange tijd onmogelijk.

De vrouw werd deze ochtend opgehaald door Wens Ambulancezorg aan het AZ Oudenaarde, waar ze verblijft. “We zijn meer dan een vervoersdienst”, zegt de vzw. “We voorzien ook begeleiding door medisch personeel, dat medicatie, sondes en infusen kan plaatsen. Daardoor kon de wens toch ingewilligd worden.”

Politiebegeleiding

Vanuit Oudenaarde werd ze samen met haar man, haar dochter, haar schoonzoon en haar kleindochter naar de kust gebracht. Om te zorgen dat de vrouw op een comfortabele manier vervoerd kon worden, werd de ambulance vanaf de autosnelweg tot op de dijk begeleid door de lokale politie van Middelkerke. “Dat is normaal gezien onze taak niet”, zegt de politiezone. “Maar voor zo’n mooi initiatief, tonen we graag ons hart. We zijn blij dat we de vrouw en haar familie mochten begeleiden op zo’n uitzonderlijk moment.”

Soep en tiramisu

“Jeanette heeft een paar uur op een draagberrie op de dijk kunnen doorbrengen”, zegt de vzw. “Ze babbelde honderduit met de familie, met wie ze herinneringen kon ophalen. Ze heeft zelfs enkele vrienden van vroeger ontmoet”

“Ze heeft de golven gezien. Ze heeft verteld over vakanties van vroeger. Haar dochter had soep gemaakt en tiramisu, die ze hebben opgegeten in het appartementsgebouw. Daarna hebben ze de draagberrie tot aan de plek gebracht waar ze de nieuwe casino aan het bouwen zijn. Dat wilde ze zo graag nog eens zien. Haar glimlach zei meer dan 1.000 woorden.”

Om 15 uur werd Jeanette terug naar Oudenaarde gebracht, opnieuw onder politiebegeleiding.