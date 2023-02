Waarom het grote Russische offensief weleens fout zou kunnen aflopen

Oekraïense soldaten laden munitie in hun tank. — © Anadolu Agency via Getty Images

Het Russische leger voert het aantal luchtaanvallen systematisch op, meldde het Britse ministerie van Defensie donderdagochtend. Het voedt de geruchten dat er een massaal luchtoffensief aankomt. Of moet die luchtvloot ervoor zorgen dat dezelfde fouten als een jaar geleden worden vermeden? Voer voor speculaties, maar over één ding is iedereen – behalve het Kremlin vermoedelijk – het eens: als het offensief er echt komt, zal het niet beslissend zijn. En is er evenveel kans op een fiasco als op een kleine maar duurbetaalde triomf.