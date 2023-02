Grote baas YouTube stapt op

De 54-jarige zegt in een blogpost dat ze meer tijd wil wijden aan familie, gezondheid en persoonlijke projecten. Ze wordt opgevolgd door Neal Mohan, een topmanager bij het videoplatform.

Wojcicki geldt als een van de meest invloedrijke vrouwelijke CEO’s van Silicon Valley. Ze speelde ook een rol in het onstaan van Google. Het was in haar garage dat oprichters Larry Page en Sergey Brin hun bedrijf startten in 1998. Ze was ook een van de eerste managers van Google. In 2014 kwam ze aan het hoofd te staan van de videodienst YouTube.