Het perfecte dialect is de échte ster van ‘1985’, met dank aan een ex-minister: “Ik beken, ik heb hem geholpen”

Zelfs niet-Brusselaars kijken en luisteren verwonderd naar wat acteur Tom Vermeir elke zondagavond weer voor mekaar krijgt als adjudant Goffinard in 1985 op Eén. Zijn sappige Brussels spat van het scherm, alsof hij nooit iets anders gesproken heeft. En toch is Tom Vermeir een West-Vlaming, geboren en getogen in Koksijde. Het is Brusselaar en Open VLD-politicus Guy Vanhengel die het hem leerde.