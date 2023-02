Tessa Wullaert loodst Red Flames in het slot voorbij Italië met knappe goal in openingswedstrijd Arnold Clark Cup

De Red Flames (FIFA 20) hebben Italië (FIFA 17) met 1-2 verslaan in de openingswedstrijd van de Arnold Clark Cup, een minitoernooi in Engeland met vier landen.

Het doel van de Flames vooraf: meer kansen creëren tegen tegenstanders die niet Albanië of Kosovo heten. In die opdracht slaagden ze tegen Italië niet echt. De Belgen begonnen nochtans goed aan de wedstrijd. Bondscoach Ives Serneels had met Fran Meersman, Jill Janssen en Marie Detruyer drie jonkies in de basis gedropt en zij stonden aanvankelijk hun mannetje. De 19-jarige Detruyer scoorde na een kwartier zelfs haar eerste doelpunt voor de Red Flames. De middenvelder van OHL zette zelf een een-tweetje op door het centrum met De Caigny en werkte beheerst af.

Daarna nam Italië evenwel het heft in handen en vooral in de tweede helft voerden de Italianen de druk op. Met resultaat, want iets voorbij het uur vloog de verdiende gelijkmaker tegen de netten via een plaatsbal. Evrard had voordien al enkele goede reddingen verricht, maar bij het tegendoelpunt zag ze er niet helemaal foutloos uit. Een bal in de rug van de Belgische verdediging betekende even later ei zo na de 1-2. Evrard kwam uit, maar twijfelde.

De Italianen kregen het leer echter niet tegen de netten. Daarna herstelden de Belgen opnieuw het evenwicht. Invaller Tessa Wullaert schoof in het slot van de wedstrijd uiteindelijk nog knap de winning goal voorbij de Italiaanse goalie, al was een gelijkspel misschien wel een logischere uitslag geweest. De Flames sloten de wedstrijd trouwens nog af met een domper, want Laura De Neve moest geblesseerd naar de kant.

