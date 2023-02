“‘Eveline’ heeft psychiatrische hulp nodig”: volgens gerechtsexperten is de gevangenis niet de juiste plek voor G.R. (29)

‘Eveline’ blijft voorlopig in de cel. Gerechtsexperten concluderen nochtans dat de Gentse G.R. (29) beter intensief zou worden behandeld voor zijn seksuele verslaving, en hij eigenlijk niet thuishoort in de gevangenis. De twintiger ontfutselde van tientallen mannen, onder wie BV’s, naaktfoto’s via sociale media. En zelfs toen hij vrij was onder voorwaarden bleek die drang te groot.