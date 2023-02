De afgedankte bloesjes, T-shirts en broeken van merken als Nike en H&M liggen met hopen tegelijk langs de Nairobi-rivier in Kenia. Alleen al vanuit Belgische kledingcontainers belanden er per jaar zowat 1 miljoen stuks niet-afbreekbaar textiel in het Afrikaanse land. Omdat we daar almaar meer ‘brol’ in dumpen.