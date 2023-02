Premier De Croo werkt Kamer op de zenuwen door te zwijgen tijdens vragenuurtje

Niet alleen over de Paleizenstraat of over de pensioenen kibbelde de federale meerderheid gisteren. Ook de fiscale hervorming zorgde in de Kamer voor nieuwe oprispingen. De Croo schoof tijdens het vragenuurtje alle vragen over de fiscale regeringsplannen door naar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), maar die wilden meerderheid en oppositie niet aan de tand voelen. Vooruit, Ecolo, PVDA en N-VA wilden van de premier horen wat die vindt van de verklaringen die zijn voorzitter Egbert Lachaert afgelopen weekend in deze krant deed.

De liberaal zei dat de grote fiscale hervorming niet meer voor deze legislatuur is, tot consternatie van de coalitiepartners. Maar de premier schoof de hete aardappel dus door naar zijn vakminister. Voor vragen over de pensioenhervorming – waarover ook flink wordt gekibbeld binnen Vivaldi – deed hij exact hetzelfde.

Pas enkele minuten voor de zitting begon, kwamen de Kamerleden dat te weten. Het deed niet alleen de oppositie steigeren, wat nog wel eens gebeurt, maar ook de eigen meerderheid. “Alle vragen waren aan de premier gericht, maar die loopt nu gewoon het halfrond uit. Ik neem het niet dat het parlement de speelbal wordt van de regering,” stelde Joris Vandenbroucke (Vooruit). Volgens de premier mag de regering zelf kiezen wie binnen de regering vragen beantwoordt.(fem)