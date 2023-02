Het gerecht in West-Vlaanderen heeft zes mannen aangehouden die eind vorige maand een Nederlander (30) ontvoerd hadden. Het slachtoffer werd gekneveld en ondergebracht in panden in Roeselare en Oostende. Hij werd geslagen en in een video dreigden de daders hem een kogel in de knie te schieten als er geen losgeld kwam. De zaak kadert in een fout gelopen drugsdeal.