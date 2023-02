Orpea sluit tien rusthuizen, vrees voor nog eens 50 andere

De Franse rusthuisgroep Orpea sluit tien woonzorgcentra in ons land, onder meer in Antwerpen en Beersel. Over de toekomst van de vijftig overige vestigingen beslist ze volgende maand. In Vlaanderen moet daardoor onderdak gezocht worden voor minstens 150 bewoners.

De commerciële rusthuisgroep Orpea zit in haar thuisland Frankrijk in financieel stormweer, en dat heeft nu ook gevolgen voor de vestigingen in ons land. Het bedrijf heeft een zogenaamd Toekomstplan opgesteld waarin ze drie Vlaamse en zeven Brusselse (Franstalige) woonzorgcentra “hergroepeert”. Dat betekent zoveel als een sluiting, maar wel met de garantie dat personeel en bewoners naar een andere Orpea-vestiging in de buurt kunnen verhuizen.

Aan Vlaamse kant gaat het om Zennehart in Alsemberg (Beersel) en ’t Bisschoppenhofje in Antwerpen. Ook het Antwerpse Park Lane staat op dat lijstje, maar daarvan was de sluiting al eerder aangekondigd. Uiterlijk tegen het einde van het jaar moet de hele verhuis rond zijn. Dat gaat voor deze drie huizen om zo’n 150 bewoners.

LEES OOK. Duurste rusthuis van het land stopt ermee: bewoners woonzorgcentrum Park Lane moeten verhuizen

Orpea, dat 60 woonzorgcentra in ons land uitbaat, laat in een mededeling weten dat ze nu “in dialoog met de bewoners” op zoek gaat naar “een gepaste plaats in modernere residenties in de buurt”. Hetzelfde geldt voor de 400 Vlaamse en Brusselse personeelsleden, iets waar alvast de vakbonden tevreden over zijn. “Het is goed dat er geen ontslagen vallen”, zegt BBTK-secretaris Johan Van Eeghem. “Al is het nieuws in de betrokken huizen wel als een bom ingeslagen. De emotionele impact is heel groot.”

Overnemer

De problemen bij de Orpea-groep zijn vorig jaar begonnen met de publicatie van een journalistiek boek over wantoestanden bij de verzorging van bewoners in Frankrijk. De beurskoers is sindsdien gekelderd en intussen is de Franse overheid met een reddingsplan moeten tussenkomen. Daarbij kwam ook de vraag of Orpea nog wel al zijn buitenlandse activiteiten moet houden.

LEES OOK. Rantsoenering, ouderen die in uitwerpselen blijven zitten, dagenlang geen verzorging: rusthuisketen zwaar in opspraak in Frankrijk

In het Toekomstplan voor België is, naast de hergroeperingen, ook 90 miljoen aan investeringen voorzien in onder meer digitalisering en infrastructuur. Alleen heeft Orpea nog niet beslist of zijzelf ook in staat is dat plan uit te voeren, dan wel of ze op zoek gaat naar een externe investeerder.

Midden maart volgt daarover een vergadering van de internationale raad van bestuur in Parijs. Pas daarna zullen ook de overige vijftig Belgische woonzorgcentra uitsluitsel hebben over hun toekomst. In het scenario van een externe investeerder zou het in ieder geval de bedoeling zijn dat ook die voortwerkt op dit Toekomstplan.

Politiek

Voor de oppositiepartijen Vooruit en PVDA tonen de sluitingen in ieder geval aan dat de commercialisering van de ouderenzorg is doorgeslagen. Bevoegd minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V), van haar kant is vooral bezorgd over de betrokken bewoners en personeelsleden. “Zij mogen niet het slachtoffer worden van bepaalde beslissingen die het bestuur van Orpea heeft genomen”, aldus Crevits. “Het is belangrijk dat iedere bewoner kan verhuizen naar het woonzorgcentrum van zijn of haar keuze. Daar zullen wij ook op toezien.”

LEES OOK. “Bewoner commercieel rusthuis betaalt tot 3.300 euro per jaar te veel”