Is carnaval lastig in tijden van woke? Nee, zeggen de carnavalisten resoluut. Woke is net hun bron van spot. Het wordt zondag in Aalst allicht hét thema. En dat is geen slechte zaak, zegt moraalfilosoof Patrick Loobuyck. “Als je mensen met de langste tenen de humor laat bepalen, dan gaat er weinig humor overblijven.”