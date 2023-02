UEFA-rapport is snoeihard: Belgisch voetbal behoort tot slechtste Europese leerlingen van de klas

Vorige week raakte bekend dat de Belgische profclubs gezamenlijk 156 miljoen euro verlies leden. Nu draait het jaarlijkse ‘Club Licensing Benchmarking Report’ van de Europese voetbalbond UEFA het mes nog wat dieper in de wonde met enkele cijfers waaruit blijkt dat België in sommige aspecten één van de slechtste, zo niet de slechtste Europese leerling van de klas is.

Procentueel lijden de Belgische clubs tegenover hun inkomsten de grootste verliezen van heel Europa: liefst 45 procent boven de inkomsten. Dat betekent dat er op elke euro die wordt uitgegeven 45 eurocent verlies wordt geleden. Dat is rampzalig. Zoals eerder aangegeven zijn Antwerp (31 miljoen euro verlies), Standard (20,2 miljoen) en OHL (15,2 miljoen) de clubs die in ons land de grootste verliezen lijden. Frankrijk (37 procent verliezen) met zijn verbroken tv-contract van vele miljoenen en Portugal (34 procent) zijn na België de nummers 2 en 3 in de Europese top 20. Engeland en Duitsland maken zowaar winst.

En allemaal tegen de achtergrond van de enorm gestegen tv-gelden sinds Eleven Sports voor 103 miljoen euro de uitzendrechten heeft. Procentueel stegen nergens in Europa de tv-inkomsten zo snel (24 procent) als in ons land. Het zette onze profclubs er blijkbaar niet toe aan de putten te vullen, maar ze nóg dieper te maken.

Financial Fair Play

Dan is er ook nog de Squad Spend Ratio. Dat zijn de kosten voor de salarissen van de spelerskern, afgemeten aan de inkomsten van de club. Dit percentage wordt cruciaal met het oog op de Financial Fair Play van de UEFA, ook overgenomen door onze Pro League. Vanaf volgend seizoen mag die loonmassa nog maar 90 procent van de inkomsten bedragen, het seizoen daarna (2024-25) 85 procent en zo verder per vijf procent afgebouwd, tot 70 procent in 2027-28. Ook daar zitten onze profclubs in het koppeloton in Europa. Het gemiddelde voor de JPL-clubs is hier 75 procent. Enkel Turkije (78 procent) en Frankrijk (77 procent) zitten daarboven.

In ons land werd vorig seizoen 300 miljoen euro aan spelerslonen betaald en 83 miljoen aan makelaarscommissies en andere lonen. Ons land is op Griekenland na, dat voordien werd geteisterd door een economische crisis, de grootste procentuele stijger qua loonmassa voor de spelers. Onze clubs betalen in vergelijking met 2019 liefst 63 procent meer aan lonen, en dat zelfs na de coronajaren. De daaraan verbonden verliezen die hierboven zijn aangehaald, hebben ook te maken met het plotse terugdraaien van de belastingvoordelen die onze clubs tot begin vorig jaar genoten.

Pro League reageert

De Pro League, de verzameling van profclubs, is zich bewust van de financiële kraters die worden geslagen. Daarom presenteerde CEO Lorin Parys vorig jaar al het plan ‘Football First, een globaal vijfjarenplan voor de toekomst van het Belgisch voetbal’. “We zijn ons bewust van de precaire situatie”, aldus Parys. “Daarom voerden we de maatregelen in dat het eigen vermogen in vijf jaar tijd moet worden aangezuiverd en gaan we mee op het ritme van de UEFA om die Squad Spend Ratio te verminderen. Als dat niet wordt gevolgd, dreigt er puntenaftrek voor die clubs. We richten ook de Pro League Business School op, waar drie managers per club aan moeten deelnemen.”

Tot slot ook nog de weinig fraaie positie van ons land in een sectie die niet rechtstreeks met financiën te maken heeft. Zo werd berekend dat in het seizoen 2021-22 liefst 61 procent van de spelers die minuten maakten in de Jupiler Pro League van buitenlandse komaf zijn. Dat is evenveel als in de Engelse Premier League. Onze clubs moeten alleen Griekenland (67 procent) laten voorgaan.