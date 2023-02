EUROPA LEAGUE. Clement pakt knappe zege met Monaco, Doku geeft een assist en matige avond voor Ajax en PSV

In de Europa League stonden donderdagavond de heenwedstrijden van de knockout ronde van de play-offs op het programma. We vatten de belangrijkste matchen voor u samen.

Grootmachten Barcelona en Manchester United serveren spektakelstuk

Barcelona tegen Manchester United was aangekondigd als dé topaffiche in de Europa League en de wedstrijd stelde niet teleur. De spannende match bood veel kansen, beide ploegen hielden elkaar uiteindelijk in evenwicht. Het werd 2-2.

Alle goals vielen in de tweede helft. Marcos Alonso opende op een corner al snel de score voor Barça, maar Man U zette de scheve situatie recht met dank aan Marcus Rashford. Eerst verschalkte hij in de korte hoek knap Ter Stegen, goed voor zijn veertiende goal al in zijn laatste zestien wedstrijden. Daarna spurtte Rashford na een corner met de bal aan de voet de zestien in. Zijn voorzet belandde uiteindelijk via Jules Koundé in doel. Even later leek Lewandowski met een echte spitsengoal de thuisploeg weer langszij te brengen, maar in de herhaling was te zien dat de Pool de bal niet devieerde. Het doelpunt kwam op naam van ploegmaat Raphinha.

Ajax komt goed weg met gelijkspel

Vaak heerst er na puntenverlies van Ajax chagrijn in de Johan Cruijff ArenA. Maar met het doelpuntloze gelijkspel tegen Union Berlin (0-0) kwam het elftal van John Heitinga goed weg. De Turkse VAR Abdulkadir Bitigen annuleerde de 0-1 van Morten Thorsby wegens hands. En dus heeft Ajax volgende week nog uitzicht op de achtste finales. Al moet het spel in Berlijn dan wel stukken beter dan in het thuisduel.

Rennes verliest ondanks assist van Doku

Door de oorlog in Oekraïne speelde Shakhtar Donetsk zijn Europese thuismatch in het Poolse Warschau. Donetsk ging met een 2-0-voorsprong de rust in dankzij goals van Kryskiv en Bondarenko. Een kwartier na de pauze scoorde Stade Rennes de aansluitingstreffer. Toko Ekambi trapte een knap aangesneden voorzet van Jérémy Doku in doel. 2-1 was de eindstand.

PSV krijgt een pak slaag in Sevilla

De Europa League is hét toernooi van FC Sevilla. De Spanjaarden wonnen de tweede Europese beker al vier keer en zijn van plan daar in 2023 een nummer vijf aan toe te voegen. Dat ondervond PSV donderdagavond in Zuid-Spanje. Sevilla scoorde drie keer vlak voor en na de rust. En-Nesyri, Ocampos en Gudelj legden de 3-0-eindscore vast. Bij de Nederlanders mochten Thorgan Hazard en Fabio Silva in de 62e minuut tussen de lijnen komen, maar hun invalbeurt veranderde niks meer aan de uitslag.

Krépin Diatta helpt Philippe Clement aan zege in Duitsland

Het Monaco van Philippe Clement heeft een straffe 2-3-zege geboekt op het veld van Leverkusen. De Monegasken kwamen al snel op voorsprong na een blunder van Leverkusen-keeper Hrádecký op een terugspeelbal. Via Diaby en Wirtz bogen de Duitsers - in de Champions League nog tegenstander van Club Brugge - de scheve situatie om, maar een kwartier voor het einde bracht ex-Bruggeling Krépin Diatta Monaco opnieuw langszij met een heerlijke krulbal. Diep in de blessuretijd zorgde Axel Disasi ervoor dat Monaco met een fraaie uitgangspositie aan de terugmatch kan beginnen.

Juventus geraakt niet voorbij Nantes

Ook in Europa blijft Juventus op de sukkel. De Oude Dame geraakte donderdagavond in eigen huis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Nantes. Dusan Vlahovic bracht Juventus vroeg op voorsprong, maar Ludovic Blas bezorgde de Italianen ind e tweede helft een koude douche.

Alle uitslagen in de Europa League

Bayer 04 Leverkusen - AS Monaco: 2 - 3

Juventus - FC Nantes: 1 - 1

Sevilla - PSV: 3 - 0

FC Barcelona - Manchester United: 2 - 2

Ajax - 1. FC Union Berlin: 0 - 0

Red Bull Salzburg - AS Roma: 1 - 0

Shakhtar Donetsk - Stade Rennes: 2 - 1

Sporting CP - FC Midtjylland: 0 - 1