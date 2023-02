Eiland van oorspronkelijke inspiratiebron James Bond onderwerp van discussie: lokale gemeenschap wil landgoed overkopen

Op de Schotse televisiezender BBC Alba was vanavond een documentaire te zien over een klein onbekend eiland genaamd Great Bernera. Het eiland is momenteel in het bezit van Cyran de la Lanne Mirlees, de kleinzoon van een graaf die ooit als inspiratiebron voor James Bond gediend zou hebben. Maar de eilandbewoners zijn niet tevreden over zijn beleid. Ze willen het eiland overkopen via een “hostile buyout”. Een wat?

Graaf Robin de la Lanne-Mirrlees kocht het Schotse eiland Great Bernera in 1962, zonder dat hij het ooit gezien had. De graaf zou ooit als inspiratiebron hebben gediend toen auteur Ian Fleming het personage James Bond bedacht. Tot Robins dood in 2012 bleef het eiland in zijn bezit, daarna erfde kleinzoon Cyran het landgoed.

Cyran was toen amper 17 jaar. Eilandbewoners verweten hem al snel dat de in Duitsland gevestigde erfgenaam weinig begaan was met de toekomst van het eiland. Ze zagen de bevolking de afgelopen jaren drastisch slinken. Er leven ondertussen nog maar 252 mensen op het eiland, en recent werden de plaatselijke school en het postkantoor gedwongen om te sluiten.

Het contrast met grootvader Robin is groot. De flamboyante graaf zou altijd geweigerd hebben om de huur voor bewoners op te slaan en hij schonk zelfs landgoed aan de gemeenschap voor gezamenlijk gebruik.

Hostile buyout

Al sinds 2015 proberen bewoners van Great Bernera het eiland over te kopen van Robin, maar de jonge eigenaar heeft daar geen oren naar. De plaatselijke gemeenschap geeft echter niet op. Ze begonnen te zoeken naar achterpoortjes in de wet en denken er ondertussen één gevonden te hebben. Een zogenaamde hostile buyout (vrij vertaald: vijandige aankoop).

Volgens de Schotse wet is het namelijk mogelijk voor een gemeenschap om het land waar ze op leven over te kopen tegen de wens van de eigenaar in. Daarvoor moet de gemeenschap wel kunnen aantonen dat het land “wordt beheerd op een manier die resulteert in of schade toebrengt aan het milieuwelzijn van de gemeenschap.”

Vooralsnog is het nog niet zover gekomen, maar als ze erin slagen, wordt het een historisch moment: de Schotse eilandbewoners zouden daarmee de eerste Schotten zijn die gebruikmaken van deze wet. De gemeenschap hoopt daarna het eiland weer aantrekkelijk te maken voor jonge mensen.

Eigenaar Cyran de la Lanne-Mirlees ziet weinig problemen: “Mijn belang is altijd om eerlijke voorwaarden voor beide partijen te hebben. Ik ben niet van plan om ontwikkelingen te blokkeren. We verwelkomen elk idee voor het wederzijdse belang van onze familie en voor het welzijn van de mensen van Bernera. We zitten dan ook graag samen om eventuele voorstellen te bespreken.”