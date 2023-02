Zes (ex-)Mechelaars eren Vrancken voor terugkeer Achter de Kazerne: “Je heb de trainer en de mens, bij Wouter loopt dat samen”

‘Keizer’ Wouter Vrancken (44) keert straks voor het eerst sinds zijn vertrek bij KV terug naar Mechelen. Vier geslaagde seizoenen Achter de Kazerne resulteerden ook naast het veld in vier hartelijke jaren. In aanloop naar de blijde intrede van vanavond lieten we zes Mechelse stemmen, waarvan sommigen nog steeds dicht bij hem staan, aan het woord over de mens achter de succescoach.