KRC Genk kan dit weekend al zeker zijn van de Champions’ play-offs

Competitieleider Racing Genk kan dit weekend al een ticket veiligstellen voor de Champions’ Play-offs.

Als de Limburgers vrijdagavond de drie punten pakken tegen KV Mechelen en AA Gent en Standard dit weekend hun wedstrijd tegen respectievelijk OHL en Union niet winnen, is het van dat. Dan is Genk met nog acht speeldagen te gaan in de reguliere competitie al zeker van een plek in de top vier.(vva)