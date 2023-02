Jaarlijks medisch onderzoek: Biden is in goede gezondheid en “fit for duty”

De Amerikaanse president Joe Biden is op 80-jarige leeftijd “in goede gezondheid” en is “in staat om zijn taken uit te voeren”. Dat blijkt volgens het Witte Huis uit het medisch onderzoek dat de president jaarlijks ondergaat.

De laatste keer dat Biden de gezondheidstest onderging, was in november 2021. Acht maanden later kreeg hij corona, maar daar heeft hij geen blijvende symptomen aan overgehouden, zo blijkt donderdag uit het medisch rapport.

In het verslag worden enkele kleine zaken genoemd waarvoor de president zo nu en dan medicatie gebruikt, zoals brandend maagzuur en seizoensafhankelijke allergieën. Bij het vorige onderzoek concludeerde de arts ook dat Biden wat stijfjes loopt, dat is volgens het rapport van donderdag nog altijd zo, maar is niet erger geworden.