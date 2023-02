Twee keer zoveel kleine flitsboetes in vijf jaar tijd

Het aantal boetes voor bestuurders die tussen de 1 en 10 kilometer per uur te snel reden, is in België in vijf jaar tijd verdubbeld. Dat meldt Het laatste nieuws vrijdag.

In de eerste helft van vorig jaar werden bijna 2 miljoen boetes uitgedeeld aan bestuurders die hoogstens 10 kilometer per uur te snel reden. Dat is een stijging met 47,5 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021. In de eerste zes maanden van 2018 waren dat nog net geen 1 miljoen boetes.

“Er wordt inderdaad veel meer gehandhaafd”, zegt Stef Willems van het verkeersveiligheidsinstituut Vias. “Het gaat vaak om zogenaamde kleine overtredingen. Ik reed ‘maar’ 2 kilometer per uur te snel zeggen de chauffeurs dan, maar je moet ergens de grens trekken. Bovendien zijn dat altijd gecorrigeerde snelheden”, benadrukt hij nog. “In de praktijk is die 2 per uur te rap eigenlijk 9 per uur te rap.”

De bijkomende ‘kleine overtredingen’ leveren de schatkist meer dan 40 miljoen euro extra op.