Zelenski sluit gelijk welke territoriale deal met Rusland uit: “Wapens zijn de enige taal die Rusland begrijpt”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sluit uit dat hij ook maar iets van het Oekraïense grondgebied afstaat om een vredesakkoord met Rusland te bereiken. Dat heeft hij verklaard in een interview met de Britse omroep BBC, bijna één jaar na de Russische invasie in het land.

Het opgeven van land zou betekenen dat Rusland kan “blijven terugkomen”, stelt Zelenski. “Elke territoriaal compromis zou ons als staat verzwakken. Het gaat niet om het sluiten van een compromis op zich. Maar de vraag is: met wie zouden we dat moeten doen? Met Poetin?” Een akkoord met de Russische president is uitgesloten, omdat het vertrouwen ontbreekt, aldus Zelenski.

Volgens de Oekraïense president is vooral de levering van westerse wapens cruciaal om een einde te maken aan de oorlog. “Natuurlijk versnellen moderne wapens de vrede. Wapens zijn de enige taal die Rusland begrijpt.”

Wit-Rusland

Zelenski gaat in het interview ook in op een mogelijke actieve rol van Wit-Rusland bij het conflict. Wit-Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van Rusland, maar tot nu toe heeft het land niet actief deelgenomen aan de gevechten op Oekraïens grondgebied. “Ik hoop dat het zich niet zal aansluiten” bij de oorlog, zegt Zelenski. “Als dat wel gebeurt, dan zullen we vechten en overleven.”

Een jaar geleden, bij de start van de invasie, werd Wit-Rusland wel gebruikt als uitvalsbasis voor Russische troepen. Zelenski waarschuwt dat Wit-Rusland een “zware vergissing” zou maken als het dit opnieuw toelaat.