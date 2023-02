Wit-Russische president “klaar om mee te vechten in oorlog”: “Ik nodig Joe Biden uit om hier te onderhandelen met Poetin”

Als Wit-Rusland aangevallen wordt, is het land bereid deel te nemen aan de “speciale militaire operatie” in Oekraïne. Dat heeft de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko gezegd in een interview met BBC. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt te hopen dat het zover niet komt.

Bijna een jaar geleden, op 24 februari 2022, staken Russische troepen onder meer vanuit Wit-Rusland de grens met Oekraïne over en gaven zo het startschot van een gruwelijke oorlog. BBC kon daarop terugblikken met de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko,de autoritaire leider die maar weinig interviews geeft.

“Ik ben klaar om mijn grondgebied opnieuw open te stellen voor Rusland”, antwoordde Loekasjenko op de vraag of Rusland opnieuw vanuit zijn land de grens mag oversteken. “Ik ben zelfs bereid om mee oorlog te voeren, aan de zijde van de Russen, vanop het grondgebied van Wit-Rusland. Maar alleen als iemand ons grondgebied vanuit Oekraïne met wapens betreedt om mijn mensen te vermoorden, zelfs al is het maar één soldaat.”

Uitnodiging

De band tussen Wit-Rusland en Rusland is erg sterk. De twee landen houden samen militaire oefeningen en de leiders overleggen af en toe over de toekomst van hun landen. Loekasjenko gaf ook al aan Vladimir Poetin te volgen in zijn kijk op de oorlog, met name dat het Westen die veroorzaakt zou hebben.

Loekasjenko zegt vanuit zijn positie wel te kunnen helpen bij onderhandelingen die tot vrede kunnen leiden. “Volgende week is een goede week om daarmee te beginnen. Ik nodig president Joe Biden dan uit in Wit-Rusland. Hij is dan in Warschau (Polen, nvdr) en dat is een half uurtje van Minsk. Hij kan hier landen. Ik zal de president van Rusland overtuigen om ook te komen. Hem nodig ik ook uit. We zullen spreken en een akkoord vinden.” De kans lijkt klein dat Biden op die vraag zal ingaan.

Zelenski

In een reactie zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski, ook bij BBC, te hopen “dat Wit-Rusland zich niet zal aansluiten bij de oorlog”. “Als dat wel gebeurt, dan zullen we vechten en overleven.”

Een jaar geleden, bij de start van de invasie, werd Wit-Rusland wel gebruikt als uitvalsbasis voor Russische troepen. Zelenski waarschuwt dat Wit-Rusland een “zware vergissing” zou maken als het dit opnieuw toelaat.