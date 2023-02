Een Europese week om snel te vergeten: Belgische ploegen doen met drie nederlagen slechte zaak voor rechtstreeks Champions League-ticket

Onze coëfficiënt, die de resultaten van onze Europese deelnemers over de voorbije vijf seizoenen optelt, bepaalt welke Europese tickets ons land krijgt. België viel na de vorige Europese campagne uit de top tien van sterkste Europese competities, waardoor we een rechtstreeks ticket voor de Champions League verloren.

Het Belgische voetbal schrijft dit jaar een positief verhaal in Europa. Op het einde van deze campagne wordt onze mindere jaargang 2017/2018 uit de berekening gehaald, waardoor we opklommen naar plaats tien. De goede resultaten van Club Brugge en Union Saint-Gilloise in de groepsfase van de Champions League en Europa League krikten de Belgische coëfficiënt op. Zo werden Oostenrijk en Servië in de UEFA-landenranking al gepasseerd.

Ook Schotland ging voor de bijl, nadat zij al hun Europese matchen verloren en België nog met vier clubs actief is in het Europees voetbal. België sprong naar de achtste plaats en lijkt de komende jaren weer een rechtstreeks ticket voor de CL beet te hebben. Bij de herstart van het Europees seizoen was het zaak om die plaats vast te houden een voorsprong uit te bouwen op Schotland en Oostenrijk.

Gisteren won Red Bull Salzburg, de enige overgebleven Oostenrijkse ploeg in Europa, in de Europa League tegen AS Roma. Door die overwinning wist Oostenrijk, in tegenstelling tot België, wel punten te pakken voor de UEFA-landenranking.

De coëfficiëntenranking van plaats 7 tot 11:

7. Portugal (54.216)

8. België (38.600)

9. Schotland (36.400)

10. Oostenrijk (34.000)

11. Servië (32.375)