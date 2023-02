Jakub Jankto kan alleen maar glimlachen met reacties op coming-out, maar wil niet ‘naïef’ zijn: “De voetbalwereld is homofoob”

Jakub Jankto is blij dat hij verteld heeft dat hij homoseksueel is. “Het was een moeilijke beslissing. Als ik er op terugkijk ben ik blij dat ik het gedaan heb”, aldus de 27-jarige middenvelder van Getafe, die dit seizoen wordt verhuurd aan Sparta Praag. “Een paar maanden geleden heb ik het mijn ploeggenoten al verteld in de kleedkamer. De reacties waren heel positief. Ze pakten het serieus op.”