Duitse politiepatrouille aangevallen met flessen en ijzeren staven, vijf agenten gewond

In de Duitse stad Trier zijn in de nacht van donderdag op vrijdag minstens vijf politieagenten gewond geraakt nadat ze aangevallen werden door een groep van veertig personen. Dat meldt de politie vrijdag.

“Nooit eerder in mijn tijd als hoofd van de politie van Trier heb ik zo’n uitbarsting van geweld tegen hulpdiensten meegemaakt”, reageerde politiechef Christian Hamm.

De politie was ter plaatse gegaan na een oproep om een vermeende aanval te onderzoeken, maar de agenten werden plots zelf aangevallen door personen, gewapend met ijzeren staven en glazen flessen, klinkt het in de verklaring. Een man zou ook een winkelkarretje in de richting van de agenten hebben gegooid. Die vuurden daarop twee waarschuwingsschoten in de lucht af. Twee personen werden opgepakt, de rest slaagde erin te ontkomen.