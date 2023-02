Genk

Een Genks gezin dat zijn beklinkerde tuin weigerde te ontharden, is door de dienst handhaving van de stad doorverwezen naar het parket. In het wilde weg uw (voor)tuin verharden, is immers strafbaar. Al wordt daar in de praktijk amper op gecontroleerd. “Zo gaan we de klimaatdoelstellingen nooit halen.”