Barcelona-trainer Xavi strooit met bloemetjes naar Erik ten Hag na Europa League-clash: “Manchester United is een Europese topclub”

In de tussenronde van de Europa League wachtte een heerlijk duel: Barcelona - Manchester United. Beide grootmachten wisten tweemaal tot scoren, maar verder dan een gelijkspel kwamen ze niet. Volgende week zal in Engeland bepaald worden wie zich plaatst voor de achtste finale. “Ik ging ervan uit dat alles beslist zou worden op Old Trafford en dat is wat er gaat gebeuren,’ blikte Xavi, die in 2021 terugkeerde naar Camp Nou als trainer, terug. “We speelden tegen een Europese topclub. Ik heb Erik ten Hag gefeliciteerd, want hij is erg goed bezig. Dit is Manchester United.”

De kraker eindigde met een 2-2 gelijkspel. — © EPA-EFE

Barcelona zag een kans op de overwinning door de neus geboord, nadat scheidsrechter Maurizio Mariani een handsbal van Fred onbestraft liet. “Een overduidelijke penalty”, zuchtte Xavi. “Dat maakte ik de scheidsrechter duidelijk, maar dat veranderde niets. Hij vertelde me dat de arm naast het lichaam was, maar dat zag ik anders. Dit was een penalty.”

Toch keek Xavi met een positief gevoel terug op de match. “Ik ben best tevreden. We houden niet van gelijkspelen, maar we streden met een tegenstander die een spectaculair niveau haalde. United is op dit moment één van de beste ploegen van Europa. Qua intensiteit kwamen we op gelijke hoogte, bij vlagen domineerden we.”

Pedri en Busquets

Barcelona zag in de wedstrijd ook sterkhouder Pedri uitvallen. De Spaanse middenvelder blesseerde zich nog voor de rust en dreigt met een dijbeenblessure komende weken out te zijn. Sergio Busquets zou daartegenover wel voor een terugkeer staan. “Het programma is zwaar, dus de blessure van Pedri is een tegenvaller. We hopen Busquets zondag terug te hebben. Morgen zullen we zien waar Pedri last van heeft, er is nog een final check nodig.”