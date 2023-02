Jerry Freson is zwaar onder de indruk. “Er is natuurlijk materiële schade, maar dit kruipt vooral in je hoofd.” — © Serge Minten

Diepenbeek

In Diepenbeek is woensdagnacht ingebroken bij apotheek Piet Souren en fietscafé Ganzebroek. Cafébaas Jerry Freson stond zelfs oog in oog met de drie inbrekers nadat hij midden in de nacht het alarm had horen afgaan. “Daar stond ik dan, op blote voeten en in mijn onderbroek.”