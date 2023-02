De Wever sceptisch over uitkomst van Nationale Veiligheidsraad: “Ik zal het geloven als ik de budgetten zie”

Antwerps burgemeester Bart De Wever is sceptisch over de uitkomst van de Nationale Veiligheidsraad over het drugsgeweld in Antwerpen. “Ik zal het geloven als ik de budgetten zie”, zei hij vrijdag op Radio 1. Bovendien is er meer nodig, vindt hij. Zo moet ook de federale gerechtelijke politie in Antwerpen worden versterkt. Premier De Croo vraagt hem in een reactie op de uitspraken om mee aan de kar te trekken.

De federale regering stelde donderdag na een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad een totaalaanpak voor om de drugscriminaliteit in ons land aan te pakken. Omdat de haven van Antwerpen een draaischijf voor de internationale cocaïnehandel is, focust die voor een groot deel op Antwerpen. Zo komen er een versterking van de scheepvaartpolitie en een betere screening van personeel en risicocontainers. Een nationaal drugscommissaris moet het beleid beter coördineren en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is van plan om de druk op de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije en Marokko om drugscriminelen uit te leveren, op te voeren.

LEES OOK. Drugscommissaris, hogere boetes en grondigere screening: zo gaat regering de drugscriminaliteit aanpakken

Antwerps burgemeester Bart De Wever is sceptisch. “Als de middelen effectief voorzien worden in de begroting zal ik het geloven”, zei hij in De Ochtend. Tegelijkertijd is de N-VA-voorzitter wel “dankbaar” dat de Nationale Veiligheidsraad werd samengeroepen en dat er concrete beslissingen uit zijn gekomen. “Maar het is met slepende voeten en dat er dan eerst een kind moet sterven vooraleer men in actie schiet is natuurlijk tragisch.”

Handhaving

De Wever heeft ook kritiek op het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) over de bestuurlijke handhaving. Dat ontwerp zou toelaten dat burgemeesters lokaal optreden om zaken via dewelke drugsgeld de legale economie binnensijpelt te sluiten, maar de manier waarop het is uitgewerkt is volgens de Antwerpse burgemeester “een stap achteruit”.

De Wever roept de regering op om niet door te gaan met het huidige ontwerp en om naar Nederland te kijken voor inspiratie. Daarnaast moet ook de federale gerechtelijke politie in Antwerpen nog worden versterkt, zegt hij.

De Croo: “Mee aan kar trekken”

De woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open VLD) roept De Wever op om “mee aan de kar te trekken”. “De strijd tegen de cocaïnemaffia en de veiligheid van de Antwerpenaren moet de partijpolitiek overstijgen. Het totaalplan dat de federale regering op tafel legt is een uitgestoken hand om deze strijd samen te voeren.”

Bovendien wordt de federale gerechtelijke politie in Antwerpen versterkt met honderd inspecteurs, gebeuren de versterkingen nagenoeg onmiddellijk en starten de diensten een veiligheidsscreening op van meer dan 16.000 havenmedewerkers, klinkt het. “Betekent dit dat de strijd gewonnen is? Neen. Maar we zetten wel alle middelen in. De cocaïnemaffia is een veelkoppig monster dat alleen kan bestreden worden met een totaalaanpak waaraan iedereen meewerkt. De tijd van zeuren is voorbij.”

De Croo en de ministers van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en van Justitie Vincent Van Quickenborne nemen vrijdag samen met De Wever deel aan een top waar ook een deel van de Nederlandse regering, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de grote rederijen op aanwezig zullen zijn.