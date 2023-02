Lichaam van vermiste fietsster Imane (25) gevonden in de Nete

Het lichaam dat donderdag gevonden werd in de Nete in de Antwerpse gemeente Duffel is dat van Imane, de 25-jarige vrouw uit Eppegem die in de nacht van 28 op 29 januari in de Zenne belandde. Dat wordt door de cel Vermiste Personen bevestigd aan onze redactie. Het lichaam van de jonge vrouw is de voorbije weken dus vele kilometers meegevoerd met de stroming.

Het lichaam werd donderdag rond 16.20 uur aangetroffen in de rivier de Nete ter hoogte van de Boomgaardstraat in de Antwerpse gemeente Duffel. Meteen werd een perimeter ingesteld. Aanvankelijk was niet duidelijk of het om het lichaam van een vrouw of van een man ging, maar er werd al snel gedacht aan Imane. De Zenne, de rivier waar zij eind januari in viel, mondt immers uit in de Nete.

(Lees verder onder de kaart)

Vrijdag kwam dan de bevestiging: het gaat wel degelijk om het lichaam van de verdwenen vrouw. De jonge vrouw moet dus helemaal tot aan het Zennegat in Mechelen zijn afgedreven, om dan in een andere zijarm te belanden en door de getijdenwerking en/of schepen te zijn meegevoerd tot in het Netekanaal.

De fiets van Imane werd al vrij snel teruggevonden, maar van de vrouw zelf was geen spoor. De voorbije weken was al talrijke keren gezocht naar haar lichaam, maar telkens zonder succes. Na de verdwijning van de jonge vrouw riepen meerdere belangengroepen, buurtbewoners en sportievelingen op om eindelijk werk te maken van een omheining op het jaagpad langs de Zenne, zodat het er in de toekomst veiliger is.