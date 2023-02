South Park drijft de spot met Harry en Meghan

In een nieuwe aflevering van de animatieserie South Park wordt de draak gestoken met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. Het koppel was duidelijk de inspiratie voor ’de prins en prinses van Canada’ die in de show op zoek zijn naar privacy, terwijl ze continu de aandacht op zichzelf vestigen. Fragmenten uit de aflevering gingen donderdag viraal op sociale media.