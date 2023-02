Opnieuw aanslag in Mechelen: bewoners schieten wakker door hevige explosie, auto brandt volledig uit

Mechelen

Voor de tweede dag op rij is er een aanslag gepleegd in Mechelen. Deze keer werd een auto in brand gestoken in de Kalverenstraat. Niemand raakte gewond, maar de auto is uitgebrand. Er is ook schade aan de gevel van een woning. Donderdagochtend gooide een man al een molotovcocktail naar een woning in de Bethaniënstraat. Of er een verband is tussen beide zaken wordt momenteel onderzocht.