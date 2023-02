CEO van Chinese zakenbank, miljardair Bao Fan, verdwenen

De Chinese miljardair Bao Fan, meerderheidsaandeelhouder en CEO van zakenbank China Renaissance, is verdwenen. In een mededeling aan de beurs van Hongkong zegt de bank dat ze haar topman niet meer kan bereiken.

De verdwijning voedt de speculatie over een nieuw hard optreden van de overheid tegen de financiële industrie - Bao Fan geldt als een van China’s meest succesvolle zakenlui van de laatste 20 jaar.

Zijn familie kreeg te horen dat de 53-jarige bankier meewerkt aan het onderzoek, bericht Bloomberg. Het bedrijf zegt er geen weet van te hebben dat zijn afwezigheid te maken heeft met de zaken van de groep, en het zet zijn activiteiten gewoon verder.

Koude rillingen

Het is niet ongewoon dat Chinese toplui incommunicado worden als ze betrokken zijn in een onderzoek, toch bezorgt Bao’s afwezigheid de financiële sector koude rillingen. Bao Fan heeft connecties over tal van sectoren en is voor enkele van China’s grootste bedrijven dé bankier.

Het nieuws deed het bankaandeel vrijdag met bijna een derde dalen.

Opgepakt

In september werd Cong Lin, een andere topman van de bank, al opgepakt. Tegen hem loopt een onderzoek over zijn vroegere werk voor de bank ICBC, voor 70 procent in handen van de Chinese staat. In 2017 gaf ICBC Financial Leasing, onder leiding van Cong Lin, een lening van 200 miljoen dollar aan Renaissance, die de bank na zijn debuut op de beurs een jaar later terugbetaalde. In 2020 vervoegde Cong Renaissance.

Chinees president Xi Jinping startte eind 2021 een anticorruptieonderzoek tegen de financiële sector, dat tientallen bankbestuurders ten val bracht.