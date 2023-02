Tottenham Hotspur-trainer Antonio Conte opnieuw out na galblaasoperatie: “Ik heb het onderschat”

Antonio Conte herstelt niet zoals gepland. Dinsdag stond de Spurs-trainer nog langs de zijlijn zijn ploeg aan te moedigen, maar na de nederlaag tegen AC Milan besloot hij in Italië te blijven. Daar zal hij verder herstellen van zijn galblaasoperatie.

Spurs-trainer Antonio Conte reisde niet terug af naar de Engelse hoofdstad. De trainer stond in de achtste finales van de Champions League tegen AC Milan nog langs zijlijn zijn ploeg te coachen, maar na een routinecheck bleek dat het beter was dat Conte bij zijn familie in Italië blijft. Daar zal hij verder revalideren van zijn galblaasoperatie.

Begin februari werd de Italiaanse toptrainer onwel met hevige buikpijn. Na enkele onderzoeken kreeg hij de diagnose van cholecystitis, een galblaasontsteking. De Italiaan moest per direct geopereerd worden om zijn galblaas te laten verwijderen.

Conte beseft dat hij te vroeg zijn werk heeft opgepakt. “Ik heb de operatie onderschat. Het was geen routine-ingreep maar een serieus, onverwacht noodgeval”, schrijft de Italiaan op Instagram. “Mijn lichaam heeft het zwaar gehad en ik ben nu genoodzaakt te stoppen tot ik weer helemaal hersteld ben. De mensen die me kennen, weten hoeveel pijn dat doet, maar het is noodzakelijk.”

Christian Stellini neemt de trainersrol van Conte bij Tottenham Hotspur over, dat eerst West Ham treft en een week later stadsgenoot Chelsea.