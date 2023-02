Eigenaars van weekendhuisjes verontwaardigd om “pesterijen”: “Ze willen ons verjagen van dit paradijs”

Kessel

De eigenaars van tweede verblijven, chalets en vakantiehuisjes in de vallei van de Kleine Nete moeten zich tegen uiterlijk 31 maart in regel stellen van het Departement Omgeving. Ook in Kessel (Nijlen) zitten heel wat mensen met de handen in het haar. Want ook wie een huisje heeft dat officieel ingeschreven staat in het vergunningenregister, moet alle ‘illegale constructies’ verwijderen, inclusief omheining, verhardingen of dierenhokken. “Ze willen ons verjagen van dit paradijs.”