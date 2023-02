Onbemande ‘spooktractor’ rijdt kilometerslang door de velden en vernielt tuinhuis: “De wielen bleven maar draaien”

Een ‘spooktractor’ heeft donderdagavond grote materiële schade veroorzaakt aan een tuinhuis in Grimmige (Geraardsbergen). De bestuurder van de tractor had het voertuig even verlaten om een plaspauze in te lassen waarop het gevaarte een paar kilometer onbemand door de velden reed.

De bewoners van het huis aan de Klakvijverstraat in Grimminge (Geraardsbergen) schrokken zich een hoedje toen een tractor zich donderdagavond rond 23.15 uur uit het niets in hun tuinhuis boorde. De bewoners verwittigden meteen de hulpdiensten. Politie en brandweerploegen uit Geraardsbergen en Denderleeuw kwamen ter plaatse.

“Toen de landbouwer tijdens het werk op zijn akker even afstapte voor een plaspauze, reed zijn tractor plots vanzelf weg”, vertelt Hans Boterbergh van brandweer Denderleeuw. “Het voertuig legde een paar kilometer af over velden en weiden en vernielde daarbij een aantal afsluitingen. De tractor kwam tot stilstand tegen het tuinhuis achterin de tuin.”

Ontploffingsgevaar

Er was even sprake van ontploffingsgevaar omdat er in het tuinhuis onder andere duikflessen opgeslagen lagen. “Dat gevaar konden we snel neutraliseren”, aldus nog Boterbergh. “Het was echter niet eenvoudig om de machine stil te leggen. Doordat het een tractor met automatische versnelling was, bleven de wielen maar doordraaien met een grote geurhinder tot gevolg.”

Er vielen bij die ongewone voorval geen gewonden maar de materiële schade die de spooktractor veroorzaakte, is erg groot.