Ex-ploegmaat doet (op komische wijze) boekje open over Eden Hazard: “Hij is de meest luie teamgenoot die ik ooit had”

De Blues verkochten Hazard in 2019 voor 115 miljoen euro aan De Koninklijke. Op dat moment was onze landgenoot een van de beste voetballers ter wereld, maar blijkbaar niet altijd de man met de meeste inzet op training. Dat vertelde ex-ploegmakker John Obi Mikel op de radio.

“Ik wist pas hoe belangrijk trainen was voor Chelsea-spelers tot ik bij Chelsea kwam voetballen”, aldus de Nigeriaan, die 372 keer voor de club speelde en onlangs op pensioen ging. “De manier waarop ze speelden tijdens wedstrijden was zoals op training. Vliegende tackles, gevechten… Er werd vaak gebokst omdat iedereen de basiself wilde halen in het weekend. Er was geen plek voor: Oh, vandaag heb ik geen zin om te trainen.”

Obi Mikel in duel met Kevin De Bruyne. — © AFP

Tenzij… “De enige speler die dat wel dacht en ermee wegkwam, dat was Eden Hazard”, lacht Mikel. “Hij trainde echt nooit! Hij is de meest luie voetballer die ik ooit in m’n leven gezien heb. Maar in het weekend stond hij er altijd, dan was hij de Man van de Match. Als je nu naar hem kijkt, zie je dat hij opnieuw wat is afgevallen. Maar bij Chelsea zat hij de avond voor een wedstrijd 20 minuten lang rijstpap te eten. Hij houdt van z’n eten. (lacht) Maar dan ging hij slapen, werd hij ’s morgens wakker en produceerde hij in de namiddag.”

Mikel stelt dat ze Hazard bij Chelsea gewoon zichzelf lieten zijn. “Hij mocht doen wat hij wilde op training. Wanneer we startten, stond hij daar meestal gewoon. Op zijn positie. En dan vroeg hij: Wil je mij de bal geven? Terwijl wij iets hadden van: Nee, we gaan je de bal niet geven want wij rennen hier al de hele tijd in het rond. En dan nadien lag hij wat te rotzooien met iedereen. Maar in het weekend schitterde hij dan altijd.”