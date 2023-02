China reageert koel op aanbod van Biden voor gesprek: “VS kunnen niet tegelijk spanningen aanwakkeren en dialoog vragen”

China heeft koel gereageerd op het aanbod van de Amerikaanse president Joe Biden om de kwestie van de spionageballons te bespreken. “De VS kunnen niet aan de ene kant de spanningen aanwakkeren en de crisis doen escaleren, en dan aan de andere kant vragen om communicatie en dialoog”, verklaarde Wang Wenbin, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking, vrijdag. Biden had eerder aangegeven dat hij met de Chinese staatsleider Xi Jinping het gesprek over de kwestie wilde aangaan.