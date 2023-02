Mogelijke brandstichting in middelbare school in Leopoldsburg, politie zoekt getuigen

De politie van Leopoldsburg, zone Kempenland, onderzoekt een brand in de secundaire school Sint-Michiel in Leopoldsburg. Donderdagnacht merkte een alerte voorbijganger het vuur op. Het zou kunnen gaan om brandstichting.

Vrijdag rond 0.45 uur werden de hulpdiensten verwittigd. De Kampse brandweer ging ter plaatse. Op de speelplaats stond een caravan in lichterlaaie. Het vuur was snel onder controle en zo kon de brandweer vermijden dat het vuur zich verder verspreidde. De schade bleef beperkt tot de caravan.

“Het was een uitslaande brand, maar gelukkig ver verwijderd van de schoolgebouwen en de huizen in de buurt. Bovendien werd de brand snel gemeld. Gelukkig vielen er geen gewonden en zijn de gevolgen voor de werking van de school beperkt.” (Lees verder onder de foto)

© RR

Kwaad opzet

De politie deed de nodige vaststellingen en sluit kwaad opzet niet uit. De plaats waar de caravan stond - aan de speelplaats van de school - is vrij toegankelijk. “We hebben een onderzoek naar brandstichting opgestart”, zegt commissaris Marijke Martens van politiezone Kempenland.

“Het onderzoek loopt. Op dit moment hebben we niet meer info. Het is inderdaad wel vreemd dat er op dat tijdstip, 0.45 uur, een brand op de speelplaats uitbrak. De oorzaak van de brand wordt momenteel door ons agenten onderzocht. We roepen iedereen op die iets verdachts heeft gezien om contact met ons op te nemen.”

(Zahra Boufker)