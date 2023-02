Ine Van Wymersch wordt eerste nationale drugscommissaris

Ine Van Wymersch wordt de eerste nationale drugscommissaris in ons land. Dat is vrijdag bekendgemaakt. Zij moet de strijd tegen de drugscriminaliteit coördineren.

Op de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag werd beslist om een nationale drugscommissaris aan te stellen. Die moet de aanpak van de drugscriminaliteit in ons land coördineren en de maatregelen van verschillende niveaus stroomlijnen, zoals dat ook bij andere crisissen al het geval was. Denk aan Marc Van Ranst als griepcommissaris en Pedro Facon als coronacommissaris.

LEES OOK. Bekende magistrate wordt eerste drugscommissaris van ons land: wie is Ine Van Wymersch?

Nu weten we ook wie dat wordt: de 43-jarige procureur des Konings Ine Van Wymersch, die in 2019 de jongste procureur ooit werd in ons land. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar en kwam er op voordracht van het college van procureurs-generaal. Van Wymersch zal overleggen met de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Financiën, nauw samenwerken met alle federale, gewestelijke en lokale besturen en rechtstreeks verslag uitbrengen aan de Nationale Veiligheidsraad. “Ik heb de opdracht aanvaard en zal mijn verantwoordelijkheid nemen om deel te zijn van de oplossing. Bruggen bouwen om zo met alle actoren op het terrein de georganiseerde drugscriminaliteit in te dijken, is de belangrijkste opdracht”, reageert ze.

Van Wymersch wil nog geen grote beleidsverklaringen afleggen, maar hamert er wel op dat we de integriteit van ons land op alle vlakken moeten vrijwaren. “Door te vermijden dat crimineel geld wordt geïnjecteerd in de legale economie. Door te zorgen voor een efficiënte handhaving zodat we de criminelen raken waar het pijn doet: hun geld, hun eigendommen, hun investeringen. Daarnaast moeten we kwetsbare groepen versterken zodat corruptie geen kans krijgt en drughulpverlening terechtkomt bij wie er nood aan heeft”, luidt het.

LEES OOK. Procureur Ine Van Wymersch over de zaak die haar nooit losliet: “Hoe sneller ik schreef, hoe sneller ze zou sterven”

De 42-jarige Van Wymersch startte haar loopbaan bij het openbaar ministerie in Brussel in 2011, als jeugdmagistrate. Ze raakte in die periode ook bij het grote publiek bekend als parketwoordvoerster en kreeg in 2016 de prijs voor beste Nederlandstalige woordvoerder van de Vlaamse journalisten. In 2019 schopte ze het tot Procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, meteen de jongste procureur van het land.

“Ik heb haar de voorbije twee en een half jaar als minister van Justitie goed leren kennen en ik kan alleen maar bevestigen dat zij het uitgelezen profiel heeft voor de verbindende, coördinerende functie van drugscommissaris”, aldus Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Ik twijfel er niet aan dat zij het vertrouwen zal genieten van alle partners, de veiligheidsdiensten, de procureurs, de overheden, federaal, regionaal en lokaal.”