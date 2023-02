LIVE. Crisis in Vlaamse regering: geen akkoord over stikstofdossier, Jambon roept partijvoorzitters bijeen

De Vlaamse regering is er vrijdag niet in geslaagd om een akkoord te vinden over het stikstofdossier. Minister-president Jan Jambon (N-VA) roept de partijvoorzitters bijeen in een poging de situatie te ontmijnen. “We moeten vaststellen dat het dossier, ondanks alle pogingen, vast zit”, is vrijdagmiddag te horen bij het kabinet-Jambon. “Omdat we voelen dat er een politieke laag speelt, roepen we de partijvoorzitters samen.” Volg alles hier LIVE.