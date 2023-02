Schepen Wim Aernoudt: “Er blijft echter nog heel wat van die smurrie hangen in bochten en tussen het riet.” — © Jeffrey Roos en Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen

Gistel/Ichtegem

Het gaat van kwaad naar erger in Gistel. Het grootste deel van de smurrie die vorige week werd ontdekt op de Moerdijkvaart, is ondertussen opgeruimd, maar er wordt nu melding gemaakt van tientallen dode vogels langs het traject. “Er blijft nog heel wat smurrie hangen tussen het riet en in bochten”, zegt schepen van Milieu Wim Aernoudt (N-VA).