Dertig personen die donderdag uit Ruisbroeks hotel moesten gaan, zijn pas vrijdag vertrokken

De dertig personen die donderdagavond uit het IBIS-hotel in Ruisbroek zouden vertrekken, zijn vrijdagmiddag effectief op de bus gestapt en weggegaan. Dat meldt burgemeester Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw, waarvan Ruisbroek een deelgemeente is. Door een probleem in de coördinatie is de eerste groep pas een dag later kunnen vertrekken.

De groep van dertig personen zijn mensen die in een asielprocedure zitten, en die opgevangen zullen worden in het regulier netwerk van Fedasil. Een vertegenwoordiger van vluchtelingenorganisatie UNHCR begeleidt hen. Een tiental mensen die niet in een asielprocedure zitten, worden naar Brusselse noodopvanginfrastructuur geleid.

Later op de dag worden dezelfde verplaatsingen nog een keer herhaald: een tweede groep vertrekt dan richting het netwerk van Fedasil, en een tweede groep gaat naar de Brusselse noodopvang. In totaal zou op het einde van vrijdag zo een tachtig à negentig personen een plek in de bestaande opvanglocaties moeten hebben. Daarmee zal ongeveer de helft van de 172 personen die woensdag aangekomen waren in Ruisbroek, weg zijn uit het hotel.

Vanaf volgende week maandag gaan de operaties verder. Tegen het einde van de week zou iedereen uit het hotel moeten zijn.