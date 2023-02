“Auchan leverde gratis aan Russisch leger”: warenhuis ontkent

De Franse warenhuisketen Auchan lijkt, volgens de krant Le monde, bij te dragen aan de Russische oorlogsinspanningen. Anders dan andere buitenlandse bedrijven is Auchan ook na de start van de Russische invasie actief gebleven in Rusland. Maar volgens informatie waarover Le monde, onderzoekssite The insider en de ngo Bellingcat beschikken, leverde Auchan gratis een bestelling ter waarde van 25.000 euro aan de Russen. De keten ontkent.

“We zijn deze elementen aan het natrekken, maar tot op heden bevestigen de gegevens in ons bezit het onderzoek van Le monde niet”, aldus een verklaring van de directie.

De onderzoeksjournalisten konden de hand leggen op een mail van een Auchan-medewerkster die aan een twintigtal collega’s van verschillende winkels in Sint-Petersburg een lijst bezorgde van materiaal met het doel om “donaties voor humanitaire hulp in te zamelen”. Het gaat onder meer om duizenden sigaretten, wollen sokken van maat 43 en 44, bijlen en spijkers.

Auchan is de vijfde grootste warenhuisketen in Frankrijk, en is al lang actief in zowel Oekraïne als Rusland.