Pairi Daiza mag zijn vijf reuzenpanda’s voorlopig houden

Dierenpark Pairi Daiza mag zijn vijf reuzenpanda’s voorlopig in België houden. Dat heeft het park vrijdag bekendgemaakt, in aanwezigheid van mede-eigenaar Marc Coucke en voorzitter en oprichter Eric Domb. Reuzenpanda Tian Bao, die in 2016 in Pairi Daiza geboren werd, had aanvankelijk al naar China overgebracht moeten worden, maar daar stak de coronapandemie een stokje voor. Nu is dus beslist dat alle vijf reuzenpanda’s tot nader order in Pairi Daiza mogen blijven.

“In overleg met de China Wildlife Conservation Association (CWCA) is beslist dat Tian Bao, de eerste reuzenpanda die in Pairi Daiza geboren werd, zijn verblijf in België tot nader order zal verlengen”, klinkt het. “Dat onze vijf reuzenpanda’s voor onbepaalde tijd mogen blijven toont aan dat Pairi Daiza over de hele wereld gerespecteerd en geapprecieerd wordt voor wat hier gebeurt”, zegt Coucke.

De broer en zus van Tian Bao, Bao Di en Bao Mei, die in augustus drie jaar geworden zijn, verhuizen naar een eigen territorium. “Reuzenpanda’s hebben een sterk territoriaal instinct en houden van een solitair bestaan. De teams van Pairi Daiza werken momenteel aan een geschikt leefgebied waar de tweeling naartoe kan verhuizen”, klinkt het.

Pair Daiza hoopt overigens dat er in de toekomst opnieuw reuzenpanda’s geboren worden in het park. “Zoals in het wild na het spenen zal moeder Hao Hao nu rust vinden in haar huidige territorium, naast dat van mannetje Xing Hui. En wie weet kan ze door deze nieuwe levensomstandigheden in 2024 weer moeder worden...”, luidt het.

Pairi Daiza telt vandaag zowat 7.500 dieren, met naast de vijf reuzenpanda’s bijvoorbeeld ook 21 olifanten, 6 gorilla’s, 7 tijgers en een komodovaraan.